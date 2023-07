Per la morte della bimba di 6 anni coinvolta nell'incidente in Tangenziale ci sono due indagati, tra questi anche il padre della piccola

Sono ben due gli indagati per il sinistro in cui purtroppo la bimba di 6 anni ha perso la vita, la piccola Leila Kurti stava andando in vacanza con la sorellina piccola ed il papà. Quest’ultimo anche lui iscritto sul registro degli indagati, per il reato di concorso in omicidio stradale.

Lo scopo delle forze dell’ordine è proprio quello di capire se la piccola era correttamente legata al suo posto. Però per questi accertamenti ci vuole ancora molto tempo.

I fatti sono avvenuti lo scorso 14 giugno. Precisamente lungo la Tangenziale, nei pressi dell’uscita di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Dal racconto del papà tutti erano fermi per la coda.

Quando all’improvviso un altro automobilista, anche lui di origini rumene, a bordo di una Audi, ha travolto diversi veicoli. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le persone coinvolte dalle lamiere dei loro veicoli.

Lo condizioni della piccola Leila sono apparse disperate sin da subito. I medici infatti, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove l’hanno ricoverata in terapia intensiva.

Tuttavia, dopo 2 lunghe settimane di agonia, la bambina non ce l’ha fatta. Ha perso la vita ad appena 6 anni, lasciando vuoto e dolore nel cuore dei suoi familiari, che già diversi anni fa hanno perso un figlio.

Le indagini per il decesso della bimba di 6 anni dopo il sinistro

I genitori nella giornata di ieri, martedì 4 luglio erano in attesa della salma della loro piccola. Speravano solo di poterle dire addio. Tuttavia, il padre si è trovato davanti ad un avviso.

Sarebbe proprio quello in cui il pm del caso lo ha avvisato di averlo iscritto nel registro degli indagati. Lo scopo è quello di capire se anche lui ha delle responsabilità. Inoltre, hanno anche deciso di disporre l’autopsia sul corpo di Leila. Lo stesso padre per informare tutti della perdita in un post sui social ha scritto: