Aveva solamente 26 anni Sara Cuomo e purtroppo è morta in un drammatico incidente stradale. Stava andando a lavoro ed erano le 5:00 del mattino. I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla, poiché nell’impatto ha perso la vita praticamente sul colpo.

Una notizia terribile, che ha scosso tutta la comunità di Spilamberto. La famiglia è molto conosciuta e tutti ora stanno mostrando vicinanza ed affetto ai suoi cari.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di giovedì 7 ottobre. Precisamente sulla strada statale 568, a Crevalcore, in provincia di Bologna.

La ragazza era a bordo della sua auto, uno Kia Picanto e stava andando a lavoro. Era addetta alle pulizie per diverse aziende.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha invaso l’altra corsia ed è andata a scontrarsi contro un pullman che proveniva dal senso opposto. A bordo di questo veicolo non c’erano altri passeggeri.

Sara è andata a finire sotto il mezzo ed infatti nonostante i disperati tentativi dei medici intervenuti, per lei non c’è stato nulla da fare. Purtroppo è deceduta praticamente sul colpo a causa dei gravi traumi che ha riportato.

Lo strazio della mamma di Sara Cuomo dopo il suo tragico decesso

L’ipotesi degli inquirenti è che la ragazza abbia invaso l’altra corsia, a causa di un malore o di colpo di sonno. I genitori distrutti dall’improvvisa perdita, hanno deciso di parlare della figlia. La mamma, in un’intervista con un quotidiano locale, ha detto:

Non so cosa è successo, non so niente. Ma alla fine a che cosa serve poi? Mia figlia non me la restituiranno mai più. L’ultima volta che l’abbiamo vista è stato naturalmente ieri sera, dal momento che viveva con noi. Poi alle 5 di mattina di è alzata per andare a lavorare. Faceva tanti sacrifici.

Faceva le pulizie in varie ditte, ormai da un paio di anni. Era un lavoro che le piaceva. Era una ragazza apposto se volete saperlo.

