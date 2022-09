Bonus carburante, a chi spetta e come richiederlo? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Ci troviamo a vivere in un periodo storico molto particolare. In questi ultimi tempi l’aumento della benzina e dell’energia sta causando non poche problemi ai cittadini. Nel corso delle ultime ore sono trapelate alcune informazioni riguardo il bonus carburante. Scopriamo insieme come poter fare richiesta ma sopratutto a chi spetta: ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’aumento dei prezzi sta mettendo in serie difficoltà la società di oggi. In particolar modo, quello della benzina sta provocando gravi conseguenze che si riscontrano non solo nell’ambito del trasporto pubblico ma anche in quello del privato. Per risolvere il disagio creato in questi ultimi tempi si è pensato ad un nuovo bonus, il bonus carburante.

Il decreto ‘aiuti bis’ è stato introdotto per aiutare le famiglie italiane a superare le difficoltà economiche. Tra i tanti bonus inclusi nel decreto, molto importante è quello carburante autotrasportatori. Lo scopo dell’introduzione di questo bonus è quello di contrastare l’aumento del prezzo della benzina che si sta verificando in questi ultimi tempi.

Forse non tutti sanno che la piattaforma per richiedere questo incentivo è aperta da lunedì 12 settembre. Bisogna precisare che tale bonus rappresenta un’agevolazione a favore delle imprese di autotrasporto. Forse non tutti sanno che richiedere il bonus serve a coprire il 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022, periodo in cui il prezzo del carburante è salito alle stelle.

I soggetti che hanno diritto sono invitati ad accedere alla piattaforma di interesse entrando con le proprie credenziali di SPID, CIE o CNS. Ma chi può usufruire del bonus carburante? Stando alle indiscrezioni, pare che a richiedere tale agevolazione sono le imprese di autotrasporto.

Ne hanno quindi diritto le aziende di autotrasporto che hanno sede in Italia e che risultano iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Ovviamente, altri requisiti sono richiesti per usufruire del bonus, tutti elencati nella pagina in cui fare richiesta. Ricordiamo che la piattaforma in cui poter richiederlo sarà attiva per 30 giorni.