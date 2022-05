Bonus per trasporti pubblici per studenti e lavoratori: ecco come funziona

Nel decreto Aiuti, il governo italiano ha deciso di introdurre il bonus per trasporti pubblici a cui possono accedere studenti e lavoratori. A darne l’annuncio è stato il ministro Andrea Orlando. Si tratta di un fondo per dare un supporto agli studenti e ai lavoratori che hanno subito i danni dovuti alla crisi economica. Scopriamo insieme come funziona.

Nel corso degli ultimi giorni è stato approvato il decreto Aiuti. All’interno di quest’ultimo il governo italiano ha deciso di introdurre il bonus per trasporti pubblici. Stando alle parole del ministro Andrea Orlando si tratta di un:

Fondo per un supporto a studenti e lavoratori che attenua anche l’effetto dell’inflazione sui salari più bassi.

Per conoscere le tempistiche e le modalità attraverso cui i lavoratori e gli studenti potranno ottenere il bonus, bisognerà attendere che tale misura venga pubblicata ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale. Invece per quanto riguarda l’importo previsto dovrebbe essere un massimo di 60 euro per gli abbonati ai mezzi pubblici. Tuttavia, potranno accedervi le persone che hanno un reddito massimo di 35 mila euro.

Bonus per trasporti pubblici: le ipotesi su come ottenerlo

Attualmente non siamo a conoscenza di come studenti e lavoratori potranno richiederlo. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono emerse alcune ipotesi. Da una parte si parla di uno sconto che verrà applicato al momento dell’acquisto del titolo di viaggio. Invece, da un’altra parte si parla di una detrazione fiscale la quale si può ottenere a seguito della dichiarazione dei redditi.

Non è tutto. Un’altra modalità attraverso cui si potrebbe ottenere il bonus sarebbe un rimborso da richiedere su una piattaforma apposita. Tuttavia, in questo caso, un milione di euro del fondo destinato a creare il bonus verrà speso per realizzare il software in questione.