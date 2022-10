Bonus genitori divorziati fino a 800 euro: come fare domanda

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, darà una mano a genitori separati o divorziati in difficoltà. Vediamo come.

La pandemia ha creato non poche difficoltà anche al mondo del lavoro. Tantissime persone hanno dovuto fare i conti con la crisi arrivando a perdere il lavoro o a lavorare comunque di meno. Tra di loro anche tanti genitori divorziati che, per forza di cose, si sono visti in difficoltà nel pagare gli assegni di mantenimento.

Per fortuna è in arrivo un bonus per genitori separati o divorziati in difficoltà. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 ottobre con il titolo “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Il bonus è dedicato ai genitori divorziati o separati che devono provvedere al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni con handicap grave e che non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza dell’ex partner e genitore del figlio in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a partire dall’8 marzo 2020.

In particolare chi ha perso o ridotto l’attività lavorativa per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Per accedere al bonus che avrà un valore fino a 800 euro sarà necessario anche avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell’anno in cui si chiede il sostegno. In alternativa si dovrà dimostrare di aver ricevuto un calo del 30% del reddito tra il 2019 e il 2020.

La domanda andrà inoltrata attraverso il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia e si dovrà specificare l’importo dell’assegno di mantenimento e l’ammontare delle somme non versate all’ex coniuge.

Al momento si è in attesa che la piattaforma venga lanciata insieme al decreto attuativo per capire meglio modalità e scadenza del bonus.