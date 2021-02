Bonus Iscro fino a 800 euro al mese: a chi spetta, quali sono i requisiti e come richiederlo

L'INPS riconoscerà ad alcune categoria in difficoltà il cosiddetto Bonus Iscro già da quest'anno: si arriva a un massimo di 800 euro mensili

Le partite IVA, fortemente danneggiate dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, ricevono un ulteriore aiuto. La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il cosiddetto Bonus Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa): una specie di cassa integrazione riservata ad alcuni lavoratori autonomi e parasubordinati (coordinati e continuativi e coordinati mediante contro co-co-co).

Bonus Iscro: a quanto ammonta

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) erogherà l’incentivo una tantum per richiedente nell’arco del triennio 2021-2023. Dall’importo compreso tra i 250 e gli 800 euro mensili, verrà corrisposto per un semestre. La somma corrisponderà al 25 per cento di quanto incassato l’anno antecedente, e spetta dal giorno seguente a quello di avanzamento della richiesta.

I requisiti

Ma, in via preliminare all’accesso, è necessario rispettare precisi requisiti. Innanzitutto, la misura è rivolta a quei lavoratori autonomi e parasubordinati che nell’anno precedente all’inoltro della domanda abbiano riportato un calo di reddito della metà rispetto alla media di quello del triennio prima.

Se si sottopone la domanda per percepire l’Iscro nel 2021, occorrerà prenderà in esame il reddito del 2020 e confrontarlo con la media del triennio 2017-2020. Inoltre, il reddito dell’anno antecedente all’invio della domanda dovrà essere pari o inferiore a 8.145 euro. Qualora sia mandata nel 2021, si sottoporrà ad analisi il reddito del 2020.

Le condizioni fondamentali

È poi essenziale essere titolari da almeno quattro anni di regolare partita IVA, non beneficiare del Reddito di Cittadinanza, non essere pensionati, essere iscritti alla gestione separata Inps ed aver versato i contributi previdenziali obbligatori.

Bonus Iscro: le categorie escluse e la scadenza della domanda

Pertanto, sono esclusi tutti coloro che sono iscritti a casse previdenziali private (come avvocati, medici, commercialisti o giornalista) o alla Gestione Commercianti. La domanda per ricevere il Bonus Iscro è da inoltrare online accedendo sul sito Inps entro il 31 ottobre di ciascun anno.