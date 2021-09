Boom di assunzioni in Poste Italiane. Di recente è giunta questa notizia da parte di Poste Italiane che nel giro di poche ore sta spopolando in rete. Infatti Poste ha avviato le selezioni per assumere nuovo personale. Si tratta di numerosi posti di lavoro i quali richiedono diverse qualifiche. Quali sono le competenze necessarie? Scopriamolo insieme.

Poste Italiane ha dato il via alle selezioni per l’assunzione di nuovo personale in tutta Italia. Le persone da inserire nel proprio organico devono avere diverse qualifiche e competenze. In particolare si cercano consulenti finanziari e portalettere. Ecco nel dettaglio le posizioni e i requisiti richiesti.

Per quanto riguarda i consulenti finanziari, Poste Italiane è alla ricerca di giovani laureati in grado di svolgere attività di promozione e vendita di servizi finanziari assicurativi. Il posto di lavoro prevede un contratto di apprendistato professionalizzante. Per superare la selezione il candidato avrà bisogno dei seguenti requisiti: ottime capacità di comunicazione, voglia di mettersi in gioco e di lavorare con obbiettivi commerciali.

Per quanto riguarda i portalettere, il posto di lavoro prevede un contratto a tempo determinato a partire da settembre 2021. Questo tipo di professione non richiede conoscenze specialistiche ma solamente alcuni requisiti. Si tratta di avere il diploma di scuola media superiore con una votazione minima di 70/100 e una patente di guida per poter svolgere il lavoro.

Come funziona la selezione a Poste Italiane

L’avvio delle selezioni da parte di Poste Italiane potrà avvenire in due modi. O tramite la convocazione presso sede dell’Azienda per la consegna di un test di ragionamento logico oppure tramite una mail all’indirizzo di posta elettronica.

Le persone che supereranno la prima fase del test, ossia quella dello svolgimento del test logico, riceveranno una telefonata per il superamento della seconda fase. Quest’ultima prevede un colloquio e la prova di idoneità alla guida del veicolo aziendale. Quest’ultima è fondamentale affinché potrà aver luogo l’assunzione.