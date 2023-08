Ha scoperto di avere un tumore fulminante, che lo ha portato via in soli 40 giorni: Andrea Ferrato aveva solamente 40 anni

La triste vicenda è accaduta lo scorso 25 agosto a Borgo Veneto, in provincia di Padova. Andrea Ferrato ha perso la vita a soli 40 anni, a causa di un tumore fulminante che ha spezzato la sua vita in soli 40 giorni.

Andrea Ferrato, nato a Cadoneghe, si era trasferito nel comune di Borgo Veneto con la compagna Roberta e i figli della donna Alessia e Marco, che ha accudito come fossero suoi. Amava la pesca e svegliarsi presto per fotografare l’alba. Era molto conosciuto e stimato per la sua cordialità e il suo altruismo.

Nel mese di luglio, l’uomo ha scoperto di avere un tumore fulminante, che non gli ha lasciato alcuno scampo. In soli 40 giorni, ha spezzato per sempre la sua vita, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. La compagna Roberta non riesce ancora a realizzare di non poter mai più stringerlo tra le proprie braccia. Le sue parole hanno commosso tutti:

Era diventato molto importante per la nostra famiglia. Era troppo giovane, mai avremmo pensato a una situazione del genere, a una fine così. Andrea non ci sarà più, ma tutto l’amore che ci ha dato resterà nei nostri cuori e ci darà forza per tutta la vita.

Ha fatto da papà ai miei due figli con un immenso amore. Sempre presente per loro, ma non solo, lo era anche per la cagnolina Stella, che sta soffrendo tanto perché ha capito di aver perso un grande amico. Era partecipe a ogni allenamento e partita domenicale di Marco e a ogni traguardo di Alessia. Era orgoglioso di vivere a Borgo Veneto, nonostante fosse tutto una novità, un po’ alla volta si stava inserendo. In tanti gli volevano bene in paese.

Roberta ha poi ricordato di quei momenti così importanti per lui, che condivideva sempre con lei. Le foto dell’alba che le arrivano sul telefono, per farla sentire sempre al suo fianco quando andava a pesca. Ma anche quelle dei tramonti e le raccontava come aveva trascorso la giornata ad ascoltare le storie degli anziani che incontrava. Andrea era sempre disponibile ad aiutare ed ascoltare il prossimo. Ed è proprio questo il ricordo che continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Il funerale verrà celebrato oggi, 30 agosto, nella chiesa parrocchiale di San Bonaventura, a Cadoneghe.