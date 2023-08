Ragazzina di 12 anni morta mentre torna a casa dopo il funerale di un parente

Una ragazzina di 12 anni ha perso la vita mentre tornava a casa dopo il funerale di un parente. Il dramma arriva dal Wisconsin, Jocelynn Passon è rimasta coinvolta in un grave sinistro stradale, travolta da un ragazzo di 18 anni appena patentato.

Era un giorno triste per la famiglia, si erano appena recati in chiesa per il funerale di un parente. Al temine della funzione funebre, sono risaliti in macchina per tornare a casa. Lungo il tragitto, una vettura arrivata a tutta velocità, li ha travolti. Purtroppo ad avere la peggio è stata la ragazzina di 12 anni. Jocelynn Passon non ce l’ha fatta. La madre, il padre e il fratello sono ancora ricoverati in ospedale.

La dinamica

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli agenti sono convinti che il 18enne Ethan Whitwam, neopatentato, abbia invaso la corsia del mezzo guidato dal padre della 12enne, che non è riuscito ad evitarlo. Lo scontro frontale è stato molto violento e ha attirato l’attenzione degli altri passanti. Proprio questi hanno lanciato l’allarme ai soccorsi e alle autorità e sono intervenuti per liberare la famiglia dalle lamiere del mezzo. Purtroppo per Jocelynn non c’era già più nulla da fare. La madre Jessica, il padre Steven e il fratellino Drake sono stati trasportati in ospedale. Al momento sono ricoverati in gravi condizioni.

Una raccolta fondi per la famiglia della ragazzina di 12 anni

Gli amici hanno creato una pagina di raccolta fondi sul sito GoFundMe, per raccogliere il denaro necessario per aiutare la famiglia a sostenere le spese mediche e quelle del funerale. Nel post si legge quanto accaduto alla povera famiglia. Dopo l‘incidente, mamma Jessica, aiutata dai passanti, ha tirato fuori dall’auto i suoi figli, mentre altri testimoni hanno pensato al marito. Molto probabilmente, è stata la prima a rendersi conto che la figlia di 12 anni l’aveva lasciata per sempre.