AGGIORNAMENTO 3 LUGLIO 2023

Una bella notizia è quella arrivata in queste ultime ore che riguarda proprio Brenda Cuomo, la 23enne scomparsa. Gli agenti delle forze dell’ordine impegnati nelle ricerche, l’hanno ritrovata sana e salva. Successivamente l’hanno riportata a casa sua. Ora però sono ancora tante le cose da chiarire, come il motivo dell’allontanamento ed anche se era sola. Ci saranno ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 2 LUGLIO 2023

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Brenda Cuomo, una ragazza di soli 23 anni, che risulta essere scomparsa da venerdì 30 giugno. Aveva detto che non sarebbe andata a lavoro, ma la mamma tornata a casa non l’ha trovata.

Per tutti loro sono giorni di grande angoscia ed ansia. Sperano molto presto di avere sue notizie, poiché con lei è sparita anche la sua macchina, una Renault Clio di colore bianco.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 30 giugno. Precisamente nell’abitazione in cui la giovane vive con la famiglia, a Pellezzano, in provincia di Salerno.

Brenda lavora come commessa in un negozio, ma in quella giornata ha detto che non sarebbe andata a lavoro, perché aveva fatto tardi la sera precedente.

Tuttavia, la madre una volta rientrata a casa, di lei non c’erano tracce. Ha provato a contattarla più volte, ma poco dopo ha scoperto che in realtà aveva lasciato il telefono a casa. Del portafogli con i documenti invece, non vi sono tracce.

La ragazza si è allontanata con la sua auto, una Renault Clio di colore bianco. Per ora però, non vi sono segnalazioni importanti che possano aiutare nelle indagini.

L’appello della madre di Brenda Cuomo ed i racconti degli amici

Sono una mamma disperata, non pensi mai che possa capitarti una cosa del genere. E invece…

La donna ora è in ansia. Sin da subito ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine ed ora passa le ore aspettando una telefonata che possa aiutarla a ritrovare sua figlia. I familiari hanno anche pubblicato diversi appelli sui social.

Dicono che fino a quel giorno la ragazza non ha mai dato problemi di droga o di depressione. Gli amici però, hanno detto che in realtà negli ultimi giorni si comportava diversamente, era turbata e preoccupata per qualcosa.