Sembra essere avvolta nel mistero la scomparsa di una giovane ragazza, chiamata Nicole Pop che risulta essere sparita nel nulla, prima della festa del compleanno del figlio. Dal racconto dei genitori a Chi l’ha Visto? sul suo vecchio telefono hanno fatto delle scoperte davvero tristi.

Il tutto è accaduto nella giornata del 23 novembre, in un piccolo comune di Artogne, in provincia di Brescia. La ragazza viveva con il figlio e i suoi genitori di origini rumene.

In quella giornata era proprio il compleanno del figlio e avevano organizzato una festa. La madre e il padre erano usciti per andare a ritirare la torta, ma quando sono tornati, hanno trovato la giovane fuori con il piccolo, molto spaventata.

Ha detto ai genitori che ha trovato la porta di vetro rotta, ma non sapeva chi lo avesse fatto. Poco dopo, Nicole è tornata di nuovo in cantina, perché il figlio voleva vedere la torta, che era riposta lì.

Tuttavia, un minuto dopo, i due nonni hanno sentito il bimbo che piangeva. Quando sono scesi, il piccolo era solo e la mamma era scomparsa nel nulla.

Hanno cercato di rintracciarla al lungo, ma il suo telefono risultava essere spento. Si sono ricordati che aveva appena cambiato il cellulare ed è proprio sul vecchio dispositivo che hanno trovato delle cose strazianti.

Le scoperte dei genitori dal telefono di Nicole Pop

Nei messaggi c’erano delle vessazioni da parte di un certo Bogdan, che pare avesse conosciuto da poco. Inoltre, c’erano delle foto di alcuni suoi lividi e anche di una mano rotta.

Il padre ha provato a cercarla nei vicini comuni ed è proprio nella zona di Pian Comuno, che ha trovato la proprietaria di un bar tabacchi che ha detto di averla vista con un ragazzo.

Dalle immagini di sorveglianza dell’attività, hanno visto Nicole che era in compagnia di un uomo. La donna ha detto che in realtà stava piangendo e successivamente, sono usciti e da quel momento di lei nessuno ha avuto più sue notizie. I familiari credono che le sia accaduto qualcosa di grave, poiché lei non avrebbe mai lasciato il figlioletto.