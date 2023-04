Brescia, padre lascia i 4 figli piccoli da soli in strada in piena notte e poi telefona alla ex: erano lontani da casa, denunciato

Un episodio che ha dell’incredibile è quello avvenuto la scorsa notte nella città di Brescia. Un padre di 25 anni, ha lasciato i suoi 4 figli in strada e li ha lasciati da soli, probabilmente per fare un dispetto alla sua compagna. Il più grande ha circa 3 anni ed i più piccoli sono ancora in fasce.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che dopo averli tenuti al sicuro in attesa della madre, hanno avviato tutte le indagini del caso e quindi, denunciato l’uomo per il reato di abbandono di minore.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile, intorno alle 4 del mattino. Precisamente nel quartiere Urago Mella, nella città di Brescia.

L’uomo ha adagiato i suoi 4 bambini in strada ed è subito andato via. Alcune persone che abitano in zona quando hanno guardato dalla finestra ed hanno visto i piccoli infreddoliti e spaventati, hanno allertato i Carabinieri.

Questi ultimi vista la gravità del racconto sono subito intervenuti. Al loro arrivo i fratellini erano davvero impauriti. I più piccoli erano adagiati su un seggiolone e solo poco tempo dopo la madre è riuscita a raggiungerli.

La donna ha detto agli agenti che il suo ex, con il quale ha molti screzi, le ha telefonato per dirle che aveva lasciato i figli fuori casa. Però quando lei è scesa, si è resa conto che non erano lì e ci sono voluti più di 30 minuti, per riuscire a trovarli in giro per la città.

La giustificazione del padre che ha lasciato i 4 figli in strada

Le forze dell’ordine sono presto riuscite a rintracciare l’uomo ed a denunciarlo per il reato di abbandono di minori. Nel giustificare il suo gesto, ha detto:

Mi sono sbagliato, non volevo lasciare i bambini da soli. Credevo di averli portati all’indirizzo giusto, avevo subito avvertito la madre di scendere a prenderli.

In quest’occasione il tempestivo intervento degli agenti ha evitato il peggio. I piccoli ora per fortuna stanno bene, ma le forze dell’ordine al momento stanno indagando sull’ambito familiare in cui vivono. Vogliono anche capire le motivazioni dietro questo gesto così grave.