Brescia, il piccolo Ettore si è spento per sempre Si è spento un altro piccolo angelo. Ettore non ce l'ha fatta

Il piccolo Ettore, un neonato con soli dodici giorni di vita, si è spento per sempre negli Spedali Civili di Brescia, dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente a Pozzolengo, sempre in provincia di Brescia. Le sue condizioni sin da subito sono apparse critiche e nonostante i disperati tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Una comunità ed una famiglia distrutta per questo terribile lutto. Nessuno credeva che sarebbe mai potuta accadere una cosa del genere.

Secondo le informazioni che sono state rese note, lo scorso martedì venticinque febbraio, il piccolo Ettore era in macchina con sua madre.

All’improvviso però, durante una curva la donna ha perso il controllo del suo suv, durante una curva ed è andata a finire al canale adiacente alla strada.

Sul posto sono arrivate subito due ambulanze e sin da subito le condizioni del neonato sono sembrate disperate. Infatti, medici intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno deciso di intubarlo e di chiedere l’ausilio dell’elisoccorso.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia ed i dottori, immediatamente, hanno notato che le ferite che aveva riportato erano molto gravi. Il neonato ha riportato anche un grave trauma cranico. Ha lottato per due lunghi giorni, ma alla fine, nella giornata di oggi, giovedì ventisette febbraio, il suo cuore ha cessato per sempre di battere.

La madre non ha avuto gravi ferite. Ha riportato solo qualche lieve contusione. Sul luogo dell’incidente, è arrivata anche una volante della polizia stradale, che ora sta lavorando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Gli inquirenti ora stanno cercando di capire anche le eventuali responsabilità dell’incidente. I medici hanno provato a fare il possibile per salvare il piccolo Ettore, ma i traumi che aveva riportato erano troppo gravi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

