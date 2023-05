Il pm che si sta occupando del caso della mamma di 31 anni caduta dal balcone della casa, ha deciso di aprire un fascicolo d’indagini. Il reato ipotizzato è quello di delitto, ma lo ha fatto solo per poter disporre l’autopsia e per fare tutti gli accertamenti del caso.

Sono in corso tutte le indagini per questo straziante episodio, che purtroppo ha portato alla prematura scomparsa di una giovane donna.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il tutto è accaduto intorno alle 16.30 di giovedì 25 maggio. Precisamente nell’abitazione in via Sorbana, nella zona ovest di Brescia, dove la famiglia di origine indiana. Lei era arrivata lì lo scorso anno con le due figlie, per raggiungere il marito.

In quella giornata tutti erano in casa. Dal racconto dell’uomo erano seduti sul divano e fino a quel momento per loro, sembrava essere una giornata come le altre.

Quando all’improvviso la 31enne ha detto al marito che aveva mal di testa e nausea. Per questo ha deciso di uscire sul balcone della casa. Poco dopo però, la tranquillità di quella giornata è stata interrotta dalle urla dell’uomo.

Il padre di famiglia ha visto la moglie precipitare dal terzo piano. Purtroppo è finita sull’asfalto che si trova davanti ai garage del condominio e le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito.

Le indagini ed il decesso della mamma di 31 anni

I sanitari, allertati dai vicini, sono presto intervenuti. Hanno disposto per lei il tempestivo trasporto in ospedale, ma è solo poche ore dopo che non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Troppo gravi per lei i traumi riportati.

Il pm che si occupa del caso, ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine. Dal racconto del marito tutto sembra essere avvenuto per una fatalità, ma gli inquirenti vogliono fugare ogni dubbio.

L’uomo ha inoltre detto agli agenti, che in quella giornata erano andati in Questura per fare il ricongiungimento con i familiari che erano in India, ma la moglie era “preoccupata“. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto.