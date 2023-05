Dramma a Brescia, mamma di 31 anni esce sul balcone per prendere aria, ma precipita e muore poco dopo in ospedale

Un gravissimo episodio è quello che è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 maggio, nella città di Brescia. Purtroppo una giovane mamma di 31 anni è deceduta in ospedale, dopo esser precipitata dal balcone della sua abitazione, a causa di un malore improvviso.

Gli inquirenti ipotizzano che tutto sia accaduto per una fatalità. Tuttavia, per avere delle risposte concrete, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo della donna.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il tutto è accaduto intorno alle 16.30 di giovedì 25 maggio. Precisamente nell’abitazione in via Sorbana, nella zona ovest di Brescia, dove la famiglia di origine indiana vive da ormai molti da anni.

La donna di soli 31 anni era in casa con il marito e le due figlie. Dal racconto dell’uomo erano seduti tutti insieme sul divano, quando lei all’improvviso ha iniziato a stare male.

Ha detto che usciva sul balcone per prendere aria, visto che non sapeva cosa le stesse accadendo. Tuttavia, una volta uscita su quel terrazzino, il parapetto di circa 90 centimetri, non è servito per tenerla.

Di conseguenza, i vicini quando l’hanno vista a terra, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. I medici a causa del volto di circa 9 metri, si sono presto resi conto che le condizioni della madre erano gravi.

Il decesso della mamma di 31 anni e le indagini

Hanno disposto per lei il tempestivo ricovero all’ospedale, ma è proprio qui che poche ore dopo la donna è deceduta. A nulla sono serviti i tentativi di tenerla in vita.

Gli inquirenti sono presto intervenuti nell’abitazione in cui la mamma viveva con la sua famiglia. Hanno ascoltato il racconto del marito ed hanno disposto ulteriori accertamenti.

Per avere delle risposte, hanno anche voluto disporre l’autopsia sul corpo della ragazza, che purtroppo è deceduta a causa di quella caduta che non le ha lasciato scampo. Saranno solo le indagini a dare delle risposte su cosa è successo in quella casa.