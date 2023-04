Brescia, padre lascia i 4 figli piccoli in strada e poi va via: i nuovi dettagli emersi su questo episodio straziante

In tanti sono rimasti davvero sconvolti dalla straziante vicenda che è avvenuta nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile, nella città di Brescia. Un padre di 23 anni ha lasciato i suoi 4 figli soli in strada e poi è andato via, lasciandoli completamente soli.

Il tempestivo intervento dei vicini ed anche delle forze dell’ordine, ha evitato il peggio. Ora però l’uomo ha ricevuto una denuncia per il reato di abbandonato di minore.

I fatti sono avvenuti intorno alle 4 del mattino di lunedì 17 aprile. Precisamente nel quartiere Urago Mella, che si trova nella città di Brescia. Da ciò che è emerso la coppia, con la stessa età, viveva in Germania.

Tuttavia, la madre era tornata in Italia a casa dei suoi genitori, poiché tra loro il rapporto era molto litigioso. Però, aveva deciso di lasciare i figli con il marito, in attesa di poterli riprendere.

L’uomo sarebbe dovuto tornare anche lui in Italia, per accudire il padre malato. Probabilmente per un “dispetto” alla donna ha deciso di lasciare i figli in strada, fuori la casa che doveva essere dei suoceri.

In realtà quelle persone non vivevano più lì da circa un mese e vivono ora nell’altra parte della città. I vicini nel sentire il pianto di quei quattro bambini, sono scesi in strada ed hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La ricerca del padre dei 4 figli lasciati soli in strada

Da quello che è emerso fino a questo momento, ad allertare la madre dei piccoli, non è stato l’ex compagno, ma bensì il suocero. Quest’ultimo quando ha scoperto ciò che aveva fatto il figlio, ha chiamato la donna.

All’arrivo della mamma sul punto i figli più piccoli, ancora neonati erano in un appartamento in zona. Invece i più grandi, il maggiore di 3 anni, erano nella macchina dei Carabinieri, che stavano provando a tranquillizzarli.

Ora sono tutti affidati alla madre ed il padre, subito dopo averli lasciati in strada, è tornato in Germania. Per questo motivo gli agenti non sono ancora riusciti ad informarlo del reato di cui è accusato. Lui si è giustificato dicendo che è avvenuto un errore e che lui credeva che la sua ex vivesse ancora lì, non sapeva del trasferimento.