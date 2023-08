Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto nella mattina di venerdì 11 agosto, nelle zone di Toscolano-Maderno. Purtroppo una ragazza di appena 27 anni è deceduta in seguito ad una caduta in bici, davanti agli occhi del suo fidanzato.

Sul posto sono intervenuti i medici ed anche l’elisoccorso, ma per lei non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso. A nulla sono servite le loro manovre di rianimazione.

Stando alle prime informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 10.15 di venerdì 11 agosto. Precisamente nel comune di Toscolano-Maderno, che si trova nella provincia di Brescia.

La giovane era in vacanza con il fidanzato. Lo scopo per loro, era proprio quello di passare dei giorni all’insegna del relax e della spensieratezza. Volevano solo divertirsi e stare insieme.

In quella mattina erano in sella alle loro bici. Non è ancora chiaro dove erano diretti. Quando all’improvviso, la turista è caduta rovinosamente e sin da subito la situazione è apparsa molto grave, nonostante indossasse il suo casco.

Da qui è partito il tempestivo allarme ai sanitari, che a loro volta, vista la criticità della situazione che si sono trovati davanti, hanno chiesto aiuto ad un elisoccorso.

Il decesso della ragazza di 27 anni dopo la caduta

I medici hanno cercato di rianimarla a lungo, purtroppo però la 27enne a causa della rovinosa caduta, ha perso la vita praticamente sul colpo. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il fidanzato che ha assistito a tutta la scena straziante, è stato ricoverato in ospedale, poiché risulta essere in stato di shock. Lui non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Vogliono ascoltare le testimonianze dei presenti e capire cosa è successo alla giovane coppia e come mai la ragazza ha perso la vita.