Si trovava ricoverata all’ospedale di Nuoro la ragazza di soli 22 anni, che nella notte tra domenica 2 lunedì è precipitata dal balcone di una casa al terzo piano. Da ciò che è emerso le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ed alla fine ha perso la vita.

Sono in corso tutte le indagini del caso per questo episodio così straziante. Le forze dell’ordine hanno ascoltato il suo ragazzo, che al momento dei fatti era in quella stessa abitazione.

Stando alle informazioni rese note dall’Ansa, i fatti sono avvenuti nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, intorno all’1.30. Precisamente in un appartamento che si trova nel comune di Bosa, nella provincia di Nuoro.

La ragazza di 22 anni, in realtà è di Roma ed era andata in quella casa per stare con il suo ex fidanzato, forse per cercare di risolvere i loro problemi. Da quello che è emerso avevano cenato insieme ad alcuni amici e stavano tutti insieme.

Alla fine, non si sa bene cosa è successo, ma i primi a chiedere l’intervento dei sanitari, sono stati proprio alcuni passanti. Hanno trovato la giovane a terra, in condizioni disperate.

I medici l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro e le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 aprile dopo un delicato intervento, ha perso la vita.

Il giallo della ragazza di 22 anni precipitata dal balcone

Su ciò che è successo in quelle ore, per ora è tutto un mistero. Per questo motivo il sostituto procuratore di Oristano, Marco De Crescenzo ha deciso di ascoltare il suo ex fidanzato.

Stanno cercando di capire se lui è in qualche modo collegato all’accaduto o se non si è reso conto di nulla. La comitiva aveva passato al serata insieme, in una festa del posto e poi si sono recati nell’abitazione di proprietà del 25enne.

Purtroppo da quello che riportano alcuni media locale, le condizioni della giovane sono apparse disperate sin da subito. I medici con la speranza di poterla salvare, l’hanno sottoposta ad un delicato intervento, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi.