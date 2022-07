Aveva appena 21 anni Federica Annese, purtroppo la ragazza è deceduta all’alba di giovedì 14 luglio, mentre era a bordo della sua auto. I tentativi dei medici intervenuti per lei, sono risultati essere del tutto inutili, poiché il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

In tanti sono sconvolti dalla notizia, che è circolata sin da subito in tutta la comunità. Il padre e tutta la famiglia, sono molto conosciuti per il loro lavoro come professionisti.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 14 luglio, alle prime luci del giorno. Precisamente sulla strada provinciale di Ostuni – Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

La ragazza era a bordo della sua Smart. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo, forse a causa dell’alta velocità.

L’auto si è ribaltata più volte, ha finito la sua corsa contro un muretto e la giovane è stata sbalzata fuori, nelle vicine campagne. I passanti nel vedere il mezzo accartocciato e la 21enne in condizioni disperate, hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Gli agenti intervenuti all’arrivo sul luogo dell’incidente, si sono ritrovati davanti ad una scena davvero straziante, che sconvolgerebbe chiunque.

Il drammatico decesso di Federica Annese

I medici hanno trovato il corpo della ragazza nelle campagne vicine, ma nonostante i loro tentativi di rianimazione, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso sul posto.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Infatti hanno dovuto chiudere la strada al traffico per prendere tutti i rilievi del caso. Per ora non risultano esserci altri veicoli coinvolti.

In tanti in queste ore hanno scelto di scrivere sui social un pensiero per la ragazza, che purtroppo è morta troppo presto. Lei e tutta la sua famiglia sono molto conosciuti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa straziante vicenda.