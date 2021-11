Tragedia in provincia di Cosenza, in Calabria. Una ragazza di soli 25 anni muore travolta da un trattore. Alla guida del mezzo agricolo c’era il padre della giovane, che non si è accorto della presenza della figlia e l’ha travolta in pieno. Per lei non c’è stato nulla da fare: la 25enne che aiutava il padre in campagna, in un terreno di proprietà della famiglia, è purtroppo morta sul colpo.

Fonte foto da Pixabay

Tragedia nelle campagne che si trovano tra i Comuni di Pedace e Aprigliano, in provincia di Cosenza, in Calabria. La giovane ragazza di 25 anni (di cui conosciamo solo le iniziali, M. V.), si trovava nel campo di proprietà della famiglia per aiutare il padre nei lavori agricoli.

L’uomo non si è accorto della presenza della figlia mentre manovrava il mezzo agricolo e purtroppo l’ha travolta in pieno. Il padre ha prontamente chiamato i soccorsi, ma per lei non c’è stato niente da fare. L’uomo è uscito dall’incidente è uscito illeso dallo schianto.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, tutto è avvenuto in pochi attimi. Con il padre stava raccogliendo le patate nel campo che è di proprietà della famiglia, quando, non si sa ancora come, è rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo agricolo.

Il genitore l’ha subito soccorsa e ha chiamati i sanitari, ma ha avuto anche un malore vedendo la figlia incastrata sotto le ruote del trattore. Sul luogo, in località Fiego, sono arrivati i sanitari del 118 e anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo prima che potesse intervenire il medico legale.

Fonte Pixabay

Ragazza di 25 anni muore travolta dal trattore, per lei non c’è stato nulla da fare

Gli inquirenti stanno ancora indagando sul caso, anche se l’ipotesi seguita è quella di una tragica fatalità.

Fonte Pixabay

Dopo l’incidente sul luogo hanno fatto i rilievi del caso anche i Carabinieri. Il magistrato deciderà quando restituire la salma alla famiglia.