Si chiamava Brogan William, la mamma 35enne che ha perso la vita dopo una sbagliata diagnosi dei medici. Era una giovane infermiera, mamma di una bambina piccola chiamata Freya.

L’agonia di Brogan William è iniziata nel mese di giugno del 2021. Un giorno, dopo essersi alzata dal letto, la donna ha notato uno strano rigonfiamento sul collo. Così, ha deciso di recarsi in ospedale, per avere un parere medico e tranquillizzarsi. I dottori, dopo averla visitata, le hanno diagnosticato il long-Covid e l’hanno rimandata a casa.

La mamma 35enne era sempre stata attenta, si era sempre sottoposta ai test Covid e anche in quel caso il risultato era negativo. Ma ci sono stati casi di persone che hanno preso il virus senza nemmeno rendersene conto, così si è fidata del parere di quei dottori. Non immaginava che dopo 10 giorni si sarebbe ritrovata in un vero e proprio incubo. Il suo mondo è crollato, quando è arrivata la vera e corretta diagnosi.

Sono arrivati degli insopportabili dolori al petto e dopo esami più approfonditi, ha scoperto di avere un tumore ai polmoni. Aveva già combattuto contro quel mostro nel 2018 e ne era uscita vittoriosa. Nonostante i medici sapessero del suo passato come paziente oncologica, 10 giorni prima l’avevano rimandata a casa, senza farle esami più approfonditi, attribuendo tutti i suoi malesseri alle conseguenze del Covid.

Purtroppo, il cancro era ormai ad uno stato avanzato e nel giro di due anni, questa mamma ha perso la sua battaglia. Ha cercato di vivere e sorridere fino all’ultimo giorno, circondata dall’amore dei suoi cari. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dai suoi familiari, attraverso un post sui social: