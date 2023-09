Una bella notizia è quella arrivata in queste ultime sul bimbo di soli 5 mesi ricoverato all’ospedale Bambin Gesù, che era affetto da Rotavirus. Purtroppo il fratello maggiore di 15 mesi, è deceduto poco dopo il suo arrivo in nosocomio.

I medici grazie alle cure a cui lo hanno sottoposto tempestivamente, sono riusciti quindi a salvargli la vita. Lo hanno estubato e molto presto potranno anche permettergli di tornare a casa.

Da ciò che è emerso in queste ore, i due bambini residenti a Cassano, sono arrivati nell’ospedale di Cosenza, nella giornata di martedì 12 settembre. Il primo ad arrivare è stato proprio quello più grande.

I dottori sin da subito si sono resi conto che il quadro clinico del bambino era molto grave. Aveva una febbre alta che non scendeva dai 40 gradi. Inoltre, era disidratato e con gravi problemi respiratori.

Lo hanno ricoverato tempestivamente nel reparto di terapia intensiva. Però poco dopo il suo arrivo, purtroppo è deceduto ed i medici non sono riusciti a fare più nulla per salvarlo.

Il padre in quei minuti, preso dalla disperazione dalla grave perdita subita si è scagliato contro i medici. Ha distrutto alcuni strumenti che erano in nosocomio, di un valore di un migliaio di euro.

Le condizioni del bimbo di 5 mesi, dopo il decesso del fratello

Il più piccolo della famiglia, ha deciso di aggrapparsi alla vita. Anche lui era in condizioni davvero disperate. Per questo i medici per lui hanno disposto il tempestivo trasporto all’ospedale Bambin Gesù, di Roma.

Lo hanno trasportato con un volo speciale dell’Esercito. Da qui i sanitari lo hanno sottoposto sin da subito agli esami del caso ed hanno scoperto che era affetto da Rotavirus.

Per questo grazie alle cure tempestive. Sono riusciti a salvargli la vita. Infatti in queste ultime ore è arrivata la bella notizia. Lo hanno estubato e finalmente è ora fuori pericolo. Molto presto potrà tornare a casa.