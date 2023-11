Nelle ultime ore si è diffusa una notizia straziante. Le condizioni di Bruce Willis peggiorano giorno dopo giorno. L’amato attore non riconosce più la sua ex moglie Demi Moore. L’attrice, nonostante il loro matrimonio sia finito da tempo, è sempre rimasta nella vita della star, sostenendo e supportando l’attuale moglie Emma Heming. Tutti hanno sempre ammirato e amato la loro grandissima famiglia allargata.

Una fonte vicina alla famiglia, ha fatto sapere che Demi Moore è distrutta. Durante una delle ultime visite fatte all’attore, si è resa conto di come Bruce Willis non capisca più chi sia e cosa gli stia accadendo. Aveva un ricordo sbiadito di lei, di quella ex moglie che è sempre rimasta una delle persone più importanti della sua vita.

Non è facile rimanere accanto alla star e vederlo peggiorare giorno dopo giorno. Non è facile per la moglie, l’ex moglie e per le sue figlie. La grande famiglia allargata continua a rimanere al suo fianco, a lottare per lui, ad aiutarlo a ricordare quotidianamente la sua vita e la grande persona che è stato e che è ancora oggi.

L’agonia di Bruce Willis è iniziata con quell’annuncio che ha spiazzato tutti: il ritiro dal mondo dello spettacolo. Si era inizialmente parlato di afasia, ma dopo gli esami medici, la sua malattia ha trovato un nome: demenza frontotemporale. Si tratta di una condizione neurodegenerativa che colpisce la parte frontale e laterale del cervello e comporta disturbi del linguaggio, del movimento e della personalità.

Le capacità dell’attore vanno man mano ad affievolirsi. Non riesce più a parlare, a comporre frasi sensate, non riesce più a muoversi come prima, non riesce a riconoscere chi lo circonda… la malattia di Bruce Willis, ad oggi, non ha una cura.

Credit: emmahemingwillis – Instagram

La moglie Emma Heming lotta ogni giorno per suo marito, supportata da un gruppo di esperti. Lei stessa ha confessato di non essere mai riuscita a capire se il marito sia consapevole delle sue condizioni. Se capisca di essere malato. Anche l’amico Glenn Cordon ha recentemente raccontato dell’ultima visita fatta all’attore e di cosa abbia significato vederlo in quello stato: