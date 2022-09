A fine marzo, Bruce Willis e la sua famiglia allargata, avevano dato ai milioni di fan dell’attore una notizia sconvolgente. Per via di una malattia, l’afasia, la star hollywoodiana doveva ritirarsi anzi tempo dalla sua carriera. A mesi di distanza, sua moglie Emma Heming ha raccontato sui suoi account social come sta andando avanti la sua vita e quella di suo marito.

Come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute (…). Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui.

Così iniziava il triste annuncio pubblicato a fine marzo dalla famiglia congiunta di Bruce Willis.

L’attuale moglie Emma Heming, le loro due figlie Mabel ed Evelyn, l’ex moglie Demi Moore e le figlie Scout, Rumer e Tallulah, avevano ringraziato tutti per l’affetto e spiegato che, tutti insieme, avrebbero affrontato questo momento “come una forte unità familiare“.

Come sta vivendo Emma Heming la malattia di Bruce

La malattia di Bruce purtroppo va avanti e la sua fortuna più grande, appunto, è il sostegno che la sua famiglia non manca mai di fargli sentire.

Tuttavia, questo periodo e tutte le difficoltà che esso si porta dietro, hanno conseguenze inevitabilmente anche su tutte le persone che stanno intorno a Willis. Soprattutto Emma Heming.

In una recente intervista, la modella 44enne ha raccontato:

Ho messo i bisogni della mia famiglia al di sopra dei miei, cosa che ho scoperto non fa di me un’eroina. Le cure per tutti gli altri all’interno della mia famiglia hanno avuto un impatto sulla mia salute mentale e sulla mia salute generale.

In tutto questo, le settimane passano e, come per tutto, ci si abitua. In uno degli ultimi post, la Heming ha mostrato delle istantanee dei momenti belli di questa estate. In alcune di esse appaiono anche Bruce e le figlie Mabel ed Evelyn. In didascalia, poi, ha aggiunto: