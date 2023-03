Le condizioni di salute di Bruce Willis, star del cinema statunitense e mondiale, purtroppo peggiorano con il passare del tempo e lo fanno con una velocità che in pochi si aspettavano. Come riportato da alcuni media, l’attore avrebbe sempre più difficoltà ad intrattenere conversazioni e sarebbe ormai impossibile per lui leggere e scrivere.

Una discendenza che nessuno avrebbe pronosticato e che prosegue con una velocità che in pochi si aspettavano. Da circa un anno, infatti, i fan di tutto il mondo di Bruce Willis sono preoccupati e addolorati per le condizioni di salute del loro beniamino.

Lo sono da quando la famiglia dell’attore, attraverso dei toccanti post sui social, avevano annunciato che Bruce soffriva di Afasia.

Purtroppo con il passare dei mesi le condizioni della star non sono migliorate, anzi, sono peggiorate sempre di più.

Anche la diagnosi è cambiata. L’attore non soffre infatti di Afasia, ma di Demenza frontotemporale, una malattia degenerativa del cervello, per la quale non esiste cura e che provocherà dei danni irreparabili a lui e alle sue capacità cognitive, comportamentali e linguistiche.

Il tracollo di Bruce Willis

Soprattutto nelle ultime settimane sono arrivati degli aggiornamenti sulle condizioni di Bruce Willis, tutt’altro che confortanti e rassicuranti.

Wilfred Gliem, che è un parente di Marlene Willis, mamma di Bruce, in un’intervista rilasciata al tabloid tedesco Bild ha raccontato le paure della donna. Lei sarebbe convinta che suo figlio non la riconosca più, che abbia sempre più difficoltà a parlare con le persone ed è sempre più aggressivo negli atteggiamenti.

Credit: emmahemingwillis – Instagram

Pochi giorni fa, a parlare era stata invece Emma Heming, moglie dell’attore. La donna ha raccontato di essersi rivolta a Teepa Snow, una specialista in educazione e cura della demenza. Sui social Emma aveva scritto:

Sono grata per aver avuto l’opportunità di lavorare con @teepasnows_pac. Mi ha aiutato ad arricchire la mia cassetta degli attrezzi per la cura della demenza. È una leader amorevole, compassionevole e abile in questo spazio che si naviga con pura empatia. Lei è un dono.

Altre fonti vicine alla famiglia dell’attore, sempre ultimamente, avrebbero rilasciato ulteriori dichiarazioni che riguardano le condizioni di salute della star di Die Hard.

A quanto pare l’interprete avrebbe sempre più difficoltà ad intrattenere conversazioni normali. Per lui sarebbe addirittura ormai impossibile leggere e scrivere.