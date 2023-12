Gli agenti della Polizia stradale di Rimini stanno portando avanti tutte le indagini per il sinistro in cui purtroppo Bruna Cavalli, ha perso la vita. Era con una sua amica, di 10 anni più giovane, quando un Suv le ha travolte e per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Le forze dell’ordine sono presto intervenute e con loro anche i sanitari, ma per la ragazza i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La famiglia e gli amici, ora sono in lutto per la perdita subita.

Il dramma si è consumato nella tarda serata di sabato 2 dicembre, intorno alle 21.30. Precisamente lungo la strada Statale 16, in direzione di Riccione, nella città di Rimini.

La 31enne era con una sua amica e gli agenti non hanno escluso la possibilità che stavano camminando per raggiungere un locale che si trova a pochi metri. Bruna era originaria dall’Albania, ma era stata adottata da una famiglia quando era molto piccola.

Un uomo di circa 60 anni, residente in zona, era alla guida della sua Volkswagen Tiguan, le ha travolte. Gli agenti sulla strada non hanno trovato segni di frenata.

Lo stesso automobilista ha detto che stava accompagnando una persona in ospedale e che non le ha viste perché era completamente buio.

Il ricordo degli amici di Bruna Cavalli

Quando i sanitari sono intervenuti, purtroppo per Bruna non c’era più nulla da fare. Gli agenti tra poche ore potranno anche riascoltare l’amica 21enne, che era con lei e che ora si trova ricoverata in ospedale. L’automobilista nel frattempo non riesce a darsi pace e continua a dire che non le ha viste.

La Procura al momento non ha ancora dato il via libera per il funerale, ma il nulla osta potrebbe arrivare anche tra poche ore. Bruna ha lavorato come cameriera all’osteria La Chiacchiera, il titolare del locale Alessandro Baroni, intervistato da Il Resto del Carlino, ha detto: