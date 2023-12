Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella sera di sabato 2 dicembre, nella città di Rimini. Purtroppo una 31enne di origini albanesi, ha perso la vita, dopo che un uomo alla guida di un Suv, mentre stava camminando sul ciglio di una strada a scorrimento veloce.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando incessantemente per capire l’esatta dinamica e soprattutto se le due ragazze, stavano attraversando o solo camminando.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 21.30, di sabato 2 dicembre. Precisamente lungo la strada Statale 16, in direzione di Riccione, nella città di Rimini.

La ragazza più grande di 31 anni, stava passeggiando con la sua amica 21enne, di origini indiane. Non è ancora chiaro al momento dove erano dirette.

Quando all’improvviso, un uomo di 60 anni residente a Bellaria, alla guida della sua Volkswagen Tiguan, le ha travolte. Il signore stava accompagnando una persona al pronto soccorso più vicino, ma non è riuscito a frenare in tempo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ma anche i sanitari. Questi ultimi però, non sono riusciti a fare più nulla per salvare la vita della giovane. A causa del forte impatto, ha perso la vita praticamente sul colpo.

31enne deceduta nel sinistro: le indagini sull’accaduto

L’amica di 21 anni, dopo essere stata stabilizzata sul posto, hanno disposto per lei il tempestivo trasporto in ospedale. Sembrerebbe che abbia riportato traumi e lesioni, è grave, ma non in pericolo di vita.

L’uomo che era alla guida dell’auto, al momento non riesce proprio a darsi pace. Continua a dire: “Non le ho viste, proprio viste!” Ora gli agenti stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

Da ciò che è emerso quel tratto di strada è poco illuminato ed essendo a scorrimento veloce, è possibile che l’automobilista non sia riuscito a frenare in tempo. Inoltre, è venuta anche fuori l’ipotesi che le due amiche, non stavano solo camminando, ma stavano anche cercando di attraversare.