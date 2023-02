Pianista e compositore di altissimo livello, Burt Bacharach si è spento per cause naturali nella sua casa di Los Angeles

Lutto gravissimo per il mondo della musica mondiale. Nella giornata di ieri, infatti, si è diffusa la notizia della scomparsa di Burt Bacharach, pianista, compositore, arrangiatore e produttore discografico statunitense. Autore di tantissimi brani che hanno dominato la classifica per decenni, si è spento per cause naturali all’età di 95 anni, come specificato in una nota ufficiale della sua agente.

Mentre in Italia si tessono le lodi alla musica, nella settimana del Festival di Sanremo, il mondo della musica mondiale ha appreso con enorme tristezza la notizia della scomparsa di un grandissimo musicista, Burt Becharach.

A confermarlo è stata Tina Bausam, la sua agente, che in una nota diffusa tramite media ha specificato che l’artista si è spento all’età di 94 anni, nella sua casa a Los Angeles, e per cause naturali.

Pianista, compositore, arrangiatore e produttore discografico di enorme livello, nel corso della sua lunga e fortunata carriera ha dato vita ad alcuni dei brani più apprezzati e riconosciuti degli ultimi decenni.

Canzoni, ma anche colonne sonore di film. Le sue produzioni lo hanno portato anche a vincere ben tre premi Oscar. Due nel 1970 per il film “Butch Cassidy” sia per la colonna sonora che per la miglior canzone e il terzo Oscar per la miglior canzone del film “Arturo”.

Nato nel 1928, a Kansas City, da genitori tedeschi di origine ebrea, ha studiato musica ed ha ottenuto i primi successo a cavallo degli anni cinquanta e sessanta.

In particolare, sono state apprezzate le sue composizioni scritte insieme ad Hal David e interpretate perlopiù dalla cantante Dionne Warwik.

Non solo. Perché Becharach ha composto musica anche per altri artisti di altissimo calibro, come Beatles, Aretha Franklin, B.J. Thomas, Tom Jones, Dusty Springfield, Herb Alpert, i Drifters e Luther Vandross.

Amadeus Ricorda Burt Becharach

Il musicista ha avuto anche un legame con l’Italia e proprio con il Festival di Sanremo. Nel 2009, infatti, ha composto la musica del brano “Come in ogni ora” della cantante soul italiana Karima, che quell’anno gareggiava nella categoria delle nuove proposte.

Durante la serata di ieri, Amadeus ha voluto ricordare Burt Becharach e l’orchestra ha intonato quello che è uno dei suoi più grandi successi, I Say a Little Prayer.