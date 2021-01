Dopo un’agonia durata diverse ore, la bimba di 2 anni vittima di un grave incidente domestico, è deceduta dopo il suo arrivo in ospedale. La sua situazione è apparsa critica sin da subito ed i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita. Anche le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un evento tragico, che purtroppo ha portato a conseguenze drammatiche. Infatti l’intera comunità è sconvolta da questa tragica ed improvvisa perdita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 gennaio. Precisamente nella casa della famiglia, in via Dante Alighieri, a Cabiate.

La piccola era nella sua abitazione e fino a qual momento non era accaduto nulla di insolito. All’improvviso però, mentre stava giocando sarebbe stata colpita alla testa da una stufa, utilizzata proprio per riscaldare la stanza.

L’elettrodomestico era posizionato nella parte superiore del muro. Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti, molto probabilmente è crollato dopo che la bimba ne ha tirato il filo.

In un primo momento la situazione non sembrava essere critica. Infatti la piccola ha ripreso a giocare e sembrava essersi dimenticata del brutto incidente. Tuttavia, pochi minuti dopo, ha perso i sensi ed i genitori hanno allertato in fretta i sanitari del 118.

Bimba di 2 anni schiacciata dalla stufa: l’accaduto

CREDIT: TABO HARTONG

Sul posto è arrivata tempestivamente un’ambulanza. I medici l’hanno sottoposta alle manovre di rianimazione per diverso tempo e dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Una volta al pronto soccorso, i dottori hanno scoperto che a causa dell’incidente aveva riportato un grave trauma cranico. Hanno fatto il possibile per salvare la vita della bimba, ma poche ore dopo il suo arrivo nel nosocomio, la sua situazione è peggiorata drasticamente. Alla fine non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Anche le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto. Gli agenti hanno interrogato tutti i familiari della piccola. Vogliono ricostruire l’esatta dinamica di questo grave incidente domestico.