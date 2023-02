Un’altra tristissima vicenda accaduta sul posto di lavoro, nella mattinata di ieri, 3 febbraio, a Pressana, in provincia di Verona. Precisamente nell’azienda di mangimi Berti Group Spa. Martino Vallarsa ha perso la vita a soli 46 anni.

L’autotrasportatore è salito su una cisterna, per controllare il contenuto prima del carico dei cereali, quando è precipitato all’interno ed ha battuto la testa. Purtroppo quella caduta non gli ha lasciato scampo.

Martino Vallarsa viveva nel comune di Zimella, con la moglie e i suoi tre figli. Era una normalissima giornata di lavoro e nessuno avrebbe mai potuto prevedere una tragedia simile. L’intera provincia di Verona è sconvolta da quanto accaduto.

I dipendenti dell’azienda hanno sentito il tonfo e si sono subito precipitati alla cisterna, per capire cosa fosse accaduto. Dopo aver realizzato la gravità della situazione, hanno chiamato i soccorsi.

Dopo l’allarme, sul posto sono giunti i soccorritori e le forze dell’ordine. Purtroppo, quando il 46enne è stato tirato fuori dalla cisterna, era già privo di vita. Nessuno ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

Lo Spisal dell’Ulss 9 Scaligera e i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi necessari. Nessuna responsabilità del capo dell’azienda.

Martino Vallarsa lascia moglie e tre figli

Martino era un autotrasportatore con una grande esperienza alle spalle. Conosceva molto bene il suo lavoro e ieri mattina è arrivato all’azienda per prelevare un carico da consegnare.

Nessuno sa cosa sia precisamente accaduto. Si è sporto all’interno della cisterna, forse per controllare che fosse tutto a posto e che non vi fossero residui. Potrebbe aver perso l’equilibrio per una fatalità o per un capogiro.

Immenso l’affetto di tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. La moglie è giunta subito sul luogo dell’incidente, straziata dalla perdita dell’amore della sua vita. Una scena che i presenti non potranno mai dimenticare. Martino era padre di tre figli, il più piccolo frequenta ancora l’asilo.