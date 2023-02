Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella mattinata di martedì 31 gennaio, nel piccolo comune di Spresiano. Francesca Tagliapietra, una ragazza di soli 17 anni, è stata trovata senza vita dopo che era scomparsa dalla sua abitazione la sera precedente.

Il padre sconvolto ed addolorato dalla straziante perdita subita, ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Facebook, per avvisare tutti del lutto che sta vivendo la famiglia.

Francesca aveva 17 anni e sin da quando era bambina era innamorata della danza. Infatti sognava di diventare un’etoile. Viveva con i suoi genitori a Spresiano, comune che si trova nella provincia di Venezia.

Ad appena 14 anni era riuscita ad entrare al gruppo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Si era anche trasferita nella nuova città, ma per lei non è stato affatto semplice.

Poi, l’arrivo dell’emergenza sanitaria ha distrutto tutti i suoi sogni. Dopo il suo rientro a casa, ha iniziato a soffrire di un disturbo psichico. I genitori non l’hanno mai lasciata sola e sono sempre rimasti al suo fianco.

Il ritrovamento del corpo di Francesca Tagliapietra

Nella serata di lunedì 30 gennaio è uscita dalla sua abitazione, ma non ha mai fatto ritorno. I genitori non vedendola rientrare, si sono subito preoccupati ed hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, denunciando la sua scomparsa.

Le ricerche sono andate avanti per diverse ore, ma è solo la mattina successiva che è emersa la triste verità. La ragazza è stata ritrovata senza vita nei giardini della Biennale di Venezia.

Sul corpo non sono stati trovati segni anomali. Per questo, non si pensa alla possibilità che ci siano terze persone coinvolte. Il padre, che è anche assessore al comune del suo Paese, per informare tutti della perdita subita, ha voluto scrivere un messaggio sui social. Nel post ha scritto: