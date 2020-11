Famiglia investita sulle strisce pedonali: è successo a Cagliari. Tra gli investiti anche un bambino di 6 anni. L’automobilista prima ha tentato di scappare. Poi è stato convinto a tornare indietro da un altro automobilista che lo ha inseguito in auto. Come stanno le persone coinvolte nell’incidente?

Padre, madre e un bambino di sei anni si trovano ricoverati in ospedale a Cagliari, dopo che un uomo li ha investiti sulle strisce pedonali.

La famiglia stava attraversando sulle strisce pedonali in via della Pineta, a Cagliari. Quando all’improvviso un’auto che andava verso il centro città li ha investiti.

L’uomo che era alla guida, un 51enne di Quartu Sant’Elena, non ha proprio visto le tre persone che stavano regolarmente attraversando sulle strisce pedonali. Prendendole in pieno.

Non appena si è accorto di quello che era successo, l’uomo, forse in preda al panico, è fuggito, andando via senza nemmeno prestare i primi soccorsi all’uomo, alla moglie e al loro figlio riversi per terra.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Cagliari e le ambulanze del 118 per soccorrere i tre feriti.

Un altro automobilista che aveva assistito alla scena, ha deciso di mettersi all’inseguimento dell’investitore. Riuscendo poi a bloccarlo e a convincerlo a tornare indietro. Ora sarà denunciato per fuga dopo incidente e omissione di soccorso.

Famiglia investita sulle strisce pedonali a Cagliari: come stanno il papà, la mamma e il piccolo di 6 anni

Tutta la famiglia si trova ricoverata in ospedale al Brotzru di Cagliari, dove sono arrivati subito dopo l’investimento. Tempestivo l’intervento dei soccorritori che li hanno trasportati nella struttura sanitaria del capoluogo sardo in codice rosso.

Le condizioni di salute delle persone sono gravi, ma secondo fondi dell’ospedale di Cagliari non sarebbero in pericolo di vita.