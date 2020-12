Un neonato di un mese è deceduto domenica 20 dicembre, al Policlinico di Monserrato, a Cagliari. La madre ed il padre lo hanno portato in ospedale in condizioni disperate, ma nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Dopo un’agonia durata circa 12 ore, non ce l’ha fatta.

Un evento drammatico, che ha scosso la comunità, ma soprattutto i genitori del piccolo, che ora sono pronti per presentare un esposto alla Procura. Vogliono capire il reale motivo del suo improvviso decesso.

Come già detto in precedenza, il dramma si è consumato nella giornata di domenica 20 dicembre. La mamma ed il papà del bimbo, hanno deciso di portarlo in ospedale, intorno alle 5 del mattino, poiché aveva difficoltà respiratorie, sofferenza nefrologica ed acidosi metabilica.

I medici, dopo una prima visita in pronto soccorso e viste le sue gravi condizioni, hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva. Per circa 12 ore, lo hanno sottoposto a diversi trattamenti.

Però, nonostante i loro disperati tentativi, intorno alle 17:00, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Purtroppo le cure non hanno portato ai risultati sperati e per il piccolo non c’è stato più nulla da fare.

La direzione sanitaria dell’ospedale, per capire meglio la situazione, ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo del bimbo, che è stata eseguita nella giornata di ieri, martedì 22 dicembre. Il medico legale ha a disposizione 60 giorni per presentare la relazione completa.

Neonato di un mese morto in ospedale: la dinamica

CREDIT: DAVIDE MOCCI

In base a ciò che riportano i media locali, il piccolo stava già male da diversi giorni. I genitori infatti lo hanno portato anche in un altro ospedale, ma i dottori dopo averlo visitato hanno deciso di dimetterlo.

Nella giornata di giovedì ha iniziato a stare male di nuovo e domenica, visto che la sua situazione è peggiorata ulteriormente, i genitori hanno deciso di portarlo d’urgenza al Policlinico.

Purtroppo però, i tentativi dei medici di salvarlo si sono rivelati inutili. Le condizioni del bimbo erano troppo gravi ed infatti nonostante i trattamenti, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.