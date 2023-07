Tutta la famiglia si trovava in piazza per una serata rilassante, quando è accaduto il dramma: il neonato ha smesso di respirare

Una scena drammatica che è accaduta davanti agli occhi di tutti i presenti. Un neonato ha perso la vita a Quartucciu, un comune italiano nei pressi di Cagliari, mentre la madre lo stava allattando. Si trovavano a piazza Raffaele Piras.

Insieme a neonato e madre, c’erano anche il padre e i nonni. La famiglia stava trascorrendo una serata nella piazza per rinfrescarsi dalla torrida giornata, quando è accaduto il dramma. La donna di 33 anni stava allattando il suo bambino, quando si è resa conto che il piccolo Roberto non stava mangiando più e aveva smesso di respirare. Nonostante i suoi tentativi di chiamarlo e svegliarlo, il neonato non dava segni di vita.

Tutti i presenti, anche le altre persone che si trovavano a piazza Raffaele Piras, hanno cercato di rianimare il piccolo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto il posto in breve tempo e hanno provato a fare di tutto per stabilizzare il bambino. Purtroppo, ogni loro tentativo è stato vano.

Il corpicino senza vita è stato trasportato all’ospedale universitario di Monserrato e il pm di turno ha disposto l’autopsia. L’esame sarà fondamentale per stabilire l’esatta causa del decesso. La prima ipotesi è che abbia perso la vita a causa delle elevate temperature.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Primo Cittadino di Quartucciu, che come tutti è sconvolto da quanto accaduto. Il Sindaco ha voluto stringersi, a nome dell’intera comunità, al dolore dei due genitori:

Il nostro piccolo angioletto. Siamo tutti impotenti davanti alla morte. È una vera tragedia. Come amministrazione siamo pronti ad attivare ogni tipo di aiuto per il papà Andrea e per la mamma.

Avrebbe dovuto essere una rilassante e fresca serata in piazza per la famiglia, ma in pochi istanti si è trasformata nel più orribile degli incubi. Bisognerà ora attendere l’autopsia, per capire cosa abbia portato al decesso nel neonato.