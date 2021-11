È morta 10 giorni fa a soli 40 anni Sabina Luciano, una giovane donna e mamma, che si era sottoposta ad un delicato intervento per perdere peso. Tuttavia, pochi giorni dopo, si è spenta in ospedale a causa di un’infezione che non le ha lasciato scampo.

CREDIT: FACEBOOK

La Procura ora ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine su questa tragica vicenda. Gli inquirenti vogliono capire l’esatto motivo che ha portato al tragico decesso.

Stando alle informazioni che ha reso note il quotidiano locale l’Unione Sarda, la tragedia è avvenuta circa 10 giorni fa. Precisamente al Policlinico di Monserrato, a Cagliari, dove viveva la famiglia e con il suo bimbo piccolo.

Sabina Luciano da anni stava vivendo dei problemi con il peso. Infatti dopo un lungo periodo di riflessione, ha deciso di sottoporsi ad un intervento per la riduzione dello stomaco. È stata costretta a farlo, non per una questione estetica, ma per motivi di salute.

Proprio per questo ha deciso di andare in Veneto. Si è sottoposta alla delicata operazione in uno degli ospedali della regione e tutto sembrava essere andato per il meglio. La giovane mamma era felice ed era anche potuta tornare nella sua abitazione a Cagliari.

Pochi giorni dopo però, è arrivato un improvviso peggioramento delle sue condizioni. Ha iniziato a soffrire di dolori lancinanti, al punto tale da chiamare più volte i soccorsi.

Il tragico decesso di Sabina Luciano e le indagini per il dramma

I medici viste le sue condizioni gravi, hanno deciso di ricoverarla. Tuttavia, è proprio nella stessa struttura ospedaliera, che il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Da un primo esame necroscopico, i dottori hanno scoperto che purtroppo Sabina è morta a causa di uno shock settico. Un’infezione che non le ha lasciato scampo e che i medici purtroppo, non sono riusciti a scoprire in tempo.

Nel frattempo, la famiglia chiede che sia fatta chiarezza su questa tragica vicenda. La Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine. Il marito sulla drammatica perdita che ha subito, ha detto: “Non si può rischiare la vita così, in ospedale!”