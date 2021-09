Tragedia in provincia di Vicenza, Alessandra Zorzin giovane mamma di 21 anni, uccisa nella sua abitazione: il killer si è suicidato

Un’ennesimo femminicidio è avvenuto nelle ultime ore in Italia. La vittima purtroppo è una giovane mamma di soli 21 anni, chiamata Alessandra Zorzin. Il killer è stato ritrovato senza vita nella serata di ieri. Si è suicidato con la stessa pistola usata per commettere il delitto.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio drammatico, che ha scosso l’intera comunità. Sono stati proprio i vicini ad allertare il marito della ragazza, dopo aver sentito lo sparo.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto intorno all’ora di pranzo di mercoledì 15 settembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova nella frazione di Valdimolino, a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.

La giovane madre era da sola nella sua abitazione. Quando all’improvviso alcuni vicini di casa, hanno sentito uno strano rumore, come uno sparo e si sono affacciati per controllare.

È proprio a questo punto che hanno visto un uomo di circa 40 anni, che si stava allontanando con molta calma, a bordo di una Lancia Ypsilon nera. Era di una corporatura molto diversa dal marito, infatti hanno pensato di avvisarlo subito.

Il ragazzo di 28 anni, è andato in fretta a controllare, ma nel momento in cui è entrato nella sua abitazione, si è trovato davanti alla scena drammatica. La moglie era sul letto della sua camera in una pozza di sangue. Uccisa con un colpo di arma da fuoco sul viso.

Cosa emerge dal passato del killer di Alessandra Zorzin

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Alessandra Zorzin ha lasciato una bambina di soli 2 anni, che al momento del dramma era all’asilo.

Le forze dell’ordine intervenute adesso stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tuttavia, dopo diverse ore di ricerche del killer, lo hanno ritrovato morto suicida poco distante dal casello autostradale di Vicenza Ovest. Da ciò che è emerso Marco Turrin era un frequentatore abituale della casa della vittima, ma il movente è ancora un giallo.

CREDIT: FACEBOOK

Dalle prime informazioni Alessandra Zorzin lo aveva conosciuto poco tempo fa. L’uomo era in possesso del porto d’armi per motivi di lavoro. Era una guardia giurata. Inoltre, dal suo passato è emerso un altro episodio analogo. Era il 2005 ed era in macchina con la sua fidanzata. Quando all’improvviso dalla pistola, che era stata senza sicura, è partito un colpo ed ha colpito di striscio la ragazza. Una vicenda che ancora adesso ha dei punti oscuri.