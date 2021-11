Caltanissetta, neonato di un mese morto per un rigurgito: i genitori sono indagati per omicidio colposo

Al momento risultano essere iscritti sul registro degli indagati, i genitori del neonato di appena un mese, morto nella mattinata di domenica. Gli inquirenti sono in attesa dei risultati dell’autopsia, che sarà eseguita nella giornata di oggi, mercoledì 17 novembre.

Un episodio terribile che ovviamente ha scosso l’intera comunità, proprio come accade ogni volta che un bimbo perde la vita. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di domenica 14 novembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova in via Roma, a Caltanissetta.

Erano le 8.30, quando i genitori si sono svegliati e si sono resi conto che il loro piccolo non dava segni di vita. Di conseguenza, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I medici sin da subito hanno provato a rianimarlo e con la speranza di poterlo salvare, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia. Tuttavia, una volta arrivato nella struttura sanitaria, il neonato era già in arresto cardiocircolatorio.

Hanno provato a rianimarlo per altri 30 lunghi minuti, ma i disperati tentativi dei dottori non hanno portato a nulla. Il cuore del bimbo ha cessato di battere per sempre. Aveva compiuto un mese lo scorso 10 novembre.

Le indagini per la tragica morte del neonato di un mese

Gli inquirenti hanno avviato in fretta tutte le indagini per la tragica vicenda. Infatti hanno disposto anche l’autopsia, che è prevista per la giornata di oggi, mercoledì 17 novembre. Questo esame potrà dare delle risposte più concrete sull’accaduto.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il piccolo sia deceduto a causa di un rigurgito, che non gli ha lasciato scampo. Tuttavia, in attesa di avere il risultato dell’esame, il pm ha deciso di iscrivere i genitori sul registro degli indagati, per il reato di omicidio colposo.

La mamma e il papà sin da subito hanno raccontato la loro versione dei fatti ed hanno anche deciso di farsi difendere dall’avvocato Dino Milazzo. Saranno solo le indagini a dare delle risposte sulla triste vicenda.