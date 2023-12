Si è spento a soli 68 anni l’attore e montatore cinematografico statunitense Camden Toy. Da un paio d’anni lottava contro un tumore al pancreas, che alla fine lo ha sconfitto. Doveva il suo successo principalmente ai diversi ruoli interpretati nella serie tv Buffy, l’ammazzavampiri.

Giorni molto difficili per il mondo del cinema e dello spettacolo degli Stati Uniti d’America. Nella giornata di ieri, infatti, si è diffusa la notizia della morte di un attore molto amato dal pubblico.

Si tratta di Camden Toy, interprete americano che ha partecipato a diversi film usciti nelle sale cinematografiche, almeno una ventina, e a diverse serie tv di grande successo, molto conosciute e seguite negli anni anche in Italia.

Come è morto Camden Toy

Nato a Pittsburgh, nello stato del Pennsylvania, il 31 maggio del 1955, ha fin da bambino mostrato interesse e talento per la recitazione e le arti dello spettacolo in generale.

L’esordio come attore, con una piccola parte, è datato 1993, quando comparve nel film The Genius dei registi Emily Breer e Joe Gibbons.

Il successo è però arrivato qualche anno più tardi, nel 1999, quando apparve per la prima volta in un episodio dell’acclamata serie tv Buffy, l’ammazzavampiri. Nell’episodio in questione interpretava uno dei Gentiluomini. Più avanti, vesti i panni di altri demoni, fino al 2003.

Per quanto riguarda le serie tv, si menzionano le sue apparizioni anche in Angel, The Mentalist e The Bay.

Due anni fa la vita e la carriera di Camden Toy hanno subito una brusca frenata, quando gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas.

Dopo una dura lotta, lo scorso 11 dicembre il cuore dell’attore si è fermato per sempre. A dare il triste annuncio ci ha pensato il suo agente, comunicando che la morte è avvenuta nella casa dell’artista di Los Osos, in California.

