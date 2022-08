Camerota, papà rimane ferito per salvare la vita della sua bimba: è in gravi condizioni

Un terribile episodio è quello avvenuto nella giornata martedì 2 agosto. Un masso si è staccato da una montagna ed è finito su un ristorante in spiaggia, una bimba di soli 2 anni è stata salvata giusto in tempo dal papà, che però ora è ferito e in condizioni molto gravi.

Sono stati minuti di terrore ed ansia quelli che hanno vissuto i presenti. Sul posto visto il periodo estivo, ci sono tanti turisti.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 13 di martedì 2 agosto. Precisamente sulla spiaggia conosciuta come quella dei Francesi, a Camerota, in provincia di Salerno.

Doveva essere una giornata all’insegna del relax e del divertimento per tutti, ma nel giro di pochi istanti si è trasformata in un vero e proprio dramma. Qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Mentre la maggior parte delle persone era seduta nello spazio del ristorante “La Taverna del Lupo”, il macigno di roccia si è staccato dalla montagna ed ha iniziato a rotolare verso lo chalet.

Il giovane papà di 38 anni, chiamato Antonio Racioppi, ha capito subito ciò che sta per accadere ed è intervenuto tempestivamente per spostare la figlioletta dalla traiettoria del masso.

Tuttavia, nonostante il suo tempestivo intervento per salvare la bimba, lui è stato travolto e colpito. Una volta finito a terra, le sue condizioni sono apparse molto gravi.

Masso in spiaggia: l’accaduto e il racconto

La zona è priva di segnale telefonico e raggiungibile solo via mare. Infatti i presenti per lanciare l’allarme, hanno dovuto usare la radio. I medici intervenuti, hanno diagnosticato al papà diverse fratture ed uno schiacciamento nella parte dei polmoni. Il ristoratore, in un’intervista con La Repubblica, ha dichiarato:

Il distacco del masso è stato improvviso, inatteso. Non abbiamo registrato altri crolli o possibili distacchi. Non ci risulta nemmeno che quella parete rocciosa fosse a rischio di smottamenti.

Gli altri turisti sono riusciti a trovare riparo o in mare o in spiaggia. Solo una persona tra i feriti, che è proprio il papà. Per ora la sua prognosi resta riservata. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.