Tragedia a Torre Annunziata, la piccola Vittoria Scarpa, la bimba di 4 anni scomparsa in spiaggia, è morta in ospedale

È morta in ospedale la piccola Vittoria Scarpa, la bambina di 4 anni che era scomparsa sulla spiaggia di Torre Annunziata. Purtroppo nemmeno i disperati tentativi in nosocomio, hanno portato a qualcosa. La piccina non ha mai ripreso conoscenza.

La notizia si sta diffondendo molto velocemente in tutta la comunità ed infatti, tutti ne sono sconvolti. Sui social sono davvero tante le persone che stanno scrivendo dei messaggi di vicinanza alla famiglia.

Il dramma è avvenuto intorno alle 15 di oggi, sabato 11 giugno. Precisamente sulla spiaggia del lido Risorgimento, di Torre Annunziata. La piccola era con la madre Mina e stava giocando sulla riva, insieme alla sorella minore.

Nel giro di pochi secondi in un attimo di distrazione della donna, la bambina è scomparsa nel nulla. I parenti ed i suoi genitori hanno iniziato a cercarla tra il lido Risorgimento ed il lido Azzurro. Per loro e per tutti i presenti sono stati attimi di paura ed angoscia.

Hanno pubblicato anche diversi appelli sui social. Tutti volevano capire dove fosse finita. Alla fine sono riusciti ad individuarla in mare, ma era già priva di sensi.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la piccola sia riuscita ad aggrapparsi ad una boa, resistendo anche alle onde. Tuttavia, avrebbe incamerato troppa acqua ed i medici intervenuti dopo il suo recupero, hanno tentato a lungo di rianimarla.

Il drammatico e straziante decesso della piccola Vittoria Scarpa

Con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza anche all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Anche in pronto soccorso hanno tentato di tutto per aiutarla, ma alla fine la piccola non ha mai ripreso conoscenza.

Infatti poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso. In quest’occasione l’incubo di ogni genitore è diventato realtà. A nulla sono serviti tutti i tentativi dei dottori e del personale sanitario per strapparla via dalla morte.

La Procura al momento ha già aperto un fascicolo d’indagine. A breve verrà svolta anche l’autopsia sul corpo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa straziante vicenda.