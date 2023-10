Non ce l'ha fatta Camilla Di Pietro, si è spenta per sempre a soli 18 anni: stava lottando contro un brutto male

Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito la città di Macerata. Una giovane ragazza di soli 18 anni, chiamata Camilla Di Pietro ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver lottato a lungo contro un brutto male, che alla fine non le ha lasciato scampo.

Frequentava il liceo classico e la notizia della sua scomparsa ha sconvolto migliaia di persone. In tanti sui social la stanno ricordando con dei messaggi sui social, anche di cordoglio per i suoi cari.

Camilla era la figlia dell’ex assessore comunale. Infatti la famiglia è molto conosciuta proprio per questo motivo. Il prematuro decesso della giovane, li ha portati a chiudersi nel silenzio.

Aveva 18 anni e studiava al liceo classico. Da cinque anni purtroppo stava lottando contro un brutto male. I suoi cari non l’hanno mai lasciata sola ed hanno sempre sperato di poter vincere quella battaglia.

Tuttavia, negli ultimi tempi le condizioni di Camilla erano peggiorate. La malattia si era ormai diffusa in tutto il corpo e purtroppo i dottori sapevano di non poter fare ancora molto per aiutarla.

Il cuore di Camilla Di Pietro ha cessato di battere per sempre, nella notte tra venerdì 6 e sabato 8 ottobre. Ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari, che hanno sempre sperato che potesse farcela.

Lo sconforto per il decesso di Camilla Di Pietro

I genitori ed i nonni sono molto conosciuti a Macerata. Il nonno Aldo infatti aveva avviato un’attività di abbigliamento uomo e donna, nel centro della città. Poi continuata dal figlio, che è diventato anche assessore al comune.

Tanti conoscevano Camilla ed è per questo che quando hanno saputo della sua improvvisa scomparsa, hanno voluto ricordarla con dei messaggi di cordoglio sui social.

I genitori che hanno sempre combattuto quel brutto male con grande dignità, vista la grave perdita che hanno subito, si sono chiusi nel silenzio. Camilla ha lasciato il papà Stefano, la mamma Giorgia, il fratello Tommaso e la sorella Agata.