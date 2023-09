Sono tutti sconvolti ed addolorati per l’improvvisa e straziante scomparsa di Gaia Punzi, la 15enne investita da un’auto e che purtroppo ha perso la vita 5 mesi dopo il sinistro. Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe potuto avvenire un epilogo simile.

Il sindaco, la comunità, ma soprattutto i suoi familiari non si aspettavano affatto di vivere una perdita del genere. Il sindaco dice che aveva quasi finito il suo percorso di recupero.

Il 10 marzo scorso, pochi giorni prima del suo sedicesimo compleanno, la ragazza originaria di Bracciano, iscritta al secondo anno del liceo scientifico, era scesa dal pullman per entrare a scuola. Un’auto l’ha travolta in pieno in via San Vincenzo, di fronte agli occhi attoniti di studenti e genitori.

L’automobilista si era subito fermato per prestarle soccorso. Poi il trasporto in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.

Dopo più di cinque mesi di degenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale della capitale, il cuore di Gaia si è fermato per sempre.

Visto come si sono svolti i fatti, tutti sono sconvolti per questa perdita. Gaia pochi giorni dopo il sinistro, ha compiuto 16 anni, ma non ha mai potuto festeggiare questa data per lei e per la famiglia, così importante.

Lo strazio per la perdita di Gaia Punzi

Il sindaco di Basciano, in un post sui social si dice sconvolto ed addolorato. Nel messaggio ha scritto che in realtà Gaia era pronta a rientrare a scuola, ma è successo qualcosa di imprevisto, che ha portato alla sua scomparsa. Il primo cittadino Emanuele Maggi ha scritto:

Gaia era pronta a riprendere con entusiasmo gli studi, il suo decesso è ingiusto. A seguito del grave incidente stradale di cui era stata vittima lo scorso marzo, Gaia aveva intrapreso ed ormai quasi concluso un lungo percorso di recupero.