Una promessa a Camilla Di Pumpo dalla mamma che giura che non verrà mai dimenticata e che la sua memoria sarà tramandata da chi le ha voluto bene, prima che la sua vita si spezzasse così prematuramente. Parole piene di sconforto quelle della mamma dell’avvocatessa che un anno fa ha perso la vita a 25 anni in strada, affidate ai social.

A un anno dalla scomparsa dell’avvocatessa che ha perso la vita in strada, Roberta Abruzzese, la sua mamma, ha condiviso un post su Facebook. Con l’occasione ha anche annunciato la Messa a ricordo della figlia nella chiesa SS Guglielo e Pelletrino a Foggia, in programma il 27 gennaio alle 19.

“Camilla di Pumpo e il suo sorriso“: questo c’è scritto nei manifesti apparsi a Foggia. Anche all’incrocio tra via Matteotti e via Urbano, dove la giovane avvocatessa ha avuto l’incidente.

Mi è stato tolto il diritto di vivere… ma non il privilegio di essere ricordata.

Queste le parole della mamma sui social, in un post in cui ha pubblicato anche una foto della figlia che ormai non c’è più. Ogni giorno amici e famigliari di Camilla pubblicano online immagini e ricordi della ragazza di 25 anni che se n’è andata la sera del 26 gennaio sulla sua auto, finita contro un’Audi guidata da un 22enne di Carapelle.

Camilla Di Pumpo, la mamma e tutti coloro che l’hanno amata in vita continueranno a ricordarla, giorno dopo giorno

Anche il fidanzato di Camilla, avvocato come lei, ha voluto ricordare la giovane donna scomparsa in modo così improvviso, con tutti i suoi sogni ancora da realizzare:

In 30 secondi le hanno distrutto la vita.

Mentre l’Ordine degli Avvocati di Foggia ha istituito in sua memoria la borsa di studio “Camilla di Pumpo. Verrà usata per premiare ogni anno i praticanti avvocati più meritevoli del Foro. Lo stesso dove la 25enne avrebbe dovuto lavorare con la passione e la professionalità che la caratterizzavano.