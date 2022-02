Nella giornata di venerdì 4 febbraio, un ragazzo di soli 22 anni si è presentato in Questura accompagnato dal legale e suo padre, per autodenunciasi per il tragico incidente in cui è morta Camilla Di Pumpo. La giovane aveva solamente 25 anni e sognava di diventare un avvocato penalista.

La tragica morte di questa ragazza risale alla serata del 26 gennaio. Era appena uscita dalla casa del fidanzato e stava tornando nella sua abitazione.

Tuttavia, dopo aver percorso pochi metri, un’auto l’ha travolta tra via Matteotti e via Urbano. L’impatto è stato molto violento, infatti nonostante il tempestivo intervento dei medici, il cuore di Camilla ha cessato di battere una volta arrivata in ospedale.

Nonostante la gravità dell’episodio però, il ragazzo di 22 anni che era alla guida dell’Audi A4, si è autodenunciato in Questura solo nella giornata di venerdì. Era accompagnato dal padre e dal suo legale, Michele Sodrio. Quest’ultimo sull’accaduto ha dichiarato:

Non mi voglio unire al coro della retorica e delle parole vuote che ho sentito in questi giorni. Da parte mia e del mio cliente c’è il massimo e sincero rispetto per i genitori di Camilla e per tutta la sua famiglia, che sta vivendo questo dolore immenso in un dignitoso silenzio, da persone normali e per bene quali esse sono. La morte di questa giovane e futura collega ci lascia sgomenti e scioccati, ma non possiamo sopportare la marea di bugie che abbiamo ascoltato e letto in questi tristi giorni.

Il pensiero del legale per la morte di Camilla Di Pumpo

Secondo le informazioni rese note da alcuni media, è venuto fuori che il ragazzo alla guida dell’auto era contromano, aveva la patente ritirata ed andava anche ad alta velocità. Tuttavia, il suo legale ha voluto subito smentire tutte queste notizie. Per ricordare la ragazza Michele Sondrio ha dichiarato:

Non oso nemmeno immaginare quello che state vivendo e non ci possono essere parole per il vostro dolore. Vostra figlia sarebbe stata una fantastica penalista. Proprio per questo avrebbe voluto giustizia ed accertamento serio dei fatti.