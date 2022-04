Dopo 12 ore di angoscia e disperazione è arrivato il lieto fine per la piccola Nicole, la bimba di 5 anni scomparsa dalla sua abitazione. Per fortuna gli agenti sono riusciti a ritrovarla sana e salva. Ora è ricoverata in ospedale e la mamma ha deciso di rompere il silenzio.

Le forze dell’ordine al momento stanno indagando su questa vicenda. Inoltre, la stessa Procura ha voluto aprire un fascicolo d’indagine e la madre è l’unica indagata.

La bambina di soli 5 anni, al momento, è ancora ricoverata in ospedale. Tuttavia, nonostante la notte nel bosco, sotto la neve ed al freddo, le sue condizioni sembrano essere molto buone.

Michela Fracassi, la mamma di 24 anni, ora è con la sua piccola in ospedale. In un’intervista con il quotidiano La Repubblica, ha voluto raccontare tutto ciò che è accaduto la sera di sabato 2 aprile nella loro abitazione. Ha dichiarato:

Alle 18 avevamo accompagnato Nicole al compleanno di un’amica, alle 21.30 siamo tornati a casa. Mentre mettevo Nathan a dormire, ho detto a Nicole di mettere a posto i giocattoli e di prepararsi per andare a dormire. Sono stata ferma, non l’ho sgridata eccessivamente. Quando sono tornata in cucina, ho visto la finestra aperta, una sedia sotto il davanzale. Nicole non si trovava, ho chiamato subito mio marito e abbiamo chiamato i carabinieri.

L’inchiesta della Procura sull’inchiesta della piccola Nicole

La Prefettura sin da subito ha diramato l’allerta per questa improvvisa scomparsa. Per questo nell’abitazione della famiglia sono arrivati carabinieri, poliziotti ed anche gli agenti del soccorso alpino.

È stato proprio uno di questi agenti a trovare la piccola, mentre era in un dirupo in mezzo al bosco. Era spaesata ma stava bene. Tuttavia, vista la dinamica dei fatti, ci sono ancora dei punti da chiarire.

Proprio la nonna ha voluto chiedere alle forze dell’ordine di far venire fuori la verità. Per lei c’è la possibilità che qualcuno possa aver rapito Nicole, visto che non aveva mai fatto una cosa simile e non si era mai allontanata così tanto.