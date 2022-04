AGGIORNAMENTO: Dopo ore di ricerche è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano. La piccola Nicole dopo aver trascorso una notte nel bosco vicino la casa, è stata ritrovata sana e salva. Dalle prime informazioni emerse sembra anche essere in buone condizioni di salute.

Sono ore di grande apprensione per una coppia di genitori e per tutta la comunità. Nicole una bambina di soli 5 anni è scomparsa nel nulla dalla serata di ieri, sabato 2 aprile ed in tanti ora sono sul posto per portare avanti le ricerche.

La notizia si è diffusa molto velocemente in tutta la zona. Di conseguenza nella masseria della famiglia, tanta gente del posto ha deciso di andare per poter dare il loro contributo.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 23 di ieri, sabato 2 aprile. Precisamente nella casa della famiglia che si trova nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, i carabinieri, gli uomini specializzati nel soccorso ed anche tanta gente del posto, che vuole provare ad aiutare.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i genitori della bambina stavano dormendo, proprio come sempre. È proprio in quei drammatici minuti che la piccola è riuscita ad allontanarsi, approfittando della situazione.

La casa è vicina ad un bosco e le ricerche si stanno concentrando proprio lì in mezzo. Le forze dell’ordine stanno sorvolando tutta la zona con un elicottero ed anche con un drone.

Le ricerche della piccola Nicole, la bimba di 5 anni scomparsa

La bimba ha lunghi capelli marroni. Al momento della scomparsa indossava dei leggins neri, scarpe bianche ed una maglietta rosa.

I genitori quando si sono resi conto che non era nel suo letto, hanno denunciato sin da subito l’accaduto alle forze dell’ordine e le ricerche sono partite tempestivamente. La mamma ed il papà hanno anche affermato che potrebbe essere uscita di casa, dopo aver scavalcato una finestra con l’aiuto di una sedia.

La neve e la bassa temperatura della giornata, portano a grande preoccupazione per lo stato di salute della piccola Nicole. Le ricerche si sono allargate in tutto il territorio intorno la casa e per i genitori questi sono momenti di ansia e terrore. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.