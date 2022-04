Campobasso, il mistero degli abiti della piccola Nicole e le accuse del nonno in un'intervista

Sono al momento ancora in corso tutte le indagini per la misteriosa e drammatica scomparsa della piccola Nicole. Tuttavia, gli inquirenti hanno posto sotto sequestro gli abiti e le scarpe della bimba, per capire come mai erano puliti ed intatti, dopo 14 ore nel bosco.

Una vicenda che sembra essere ancora avvolta nel mistero e che ha dei punti oscuri. La mamma Michela risulta essere l’unica indagata, per abbandono di minore ed anche mancata custodia.

La scomparsa di questa bimba è avvenuta nella serata di sabato 2 aprile. La mamma, Nicole ed il fratellino minore, erano appena tornati a casa. Tutto stava procedendo normalmente.

Ad un certo punto però, la donna ha rimproverato la figlia per rimettere a posto i giocattoli, visto che era ora di andare a dormire. Poco dopo si è allontana per circa 20 minuti per mettere l’altro figlio a letto.

Però quando è tornata nell’altra stanza, la bimba era scomparsa. La finestra era aperta e sotto la mensola c’era una sedia. Ha allertato in fretta il marito, che era nel bar del paese. Hanno provato a cercarla, ma visto che non c’erano tracce, hanno deciso di denunciare il tutto alle forze dell’ordine.

Le ricerche sono partite tempestivamente ed il lieto fine è arrivato la mattina successiva. La piccola Nicole è stata ritrovata sana e salva in un dirupo, a circa 2 km dalla sua abitazione. Però nonostante la bella notizia, per le forze dell’ordine ci sono delle cose che non tornano.

Il giallo della scomparsa della piccola Nicole

La bambina ha passato una notte fuori e nonostante le basse temperature ed il giubbetto aperto, non aveva segni di ipotermia. Inoltre, i vestiti e le scarpe, risultano essere intatti. I soccorritori l’hanno ritrovata vicino al fango, ma le sue scarpine bianche erano in buone condizioni.

Nicole nei due interrogatori con gli agenti, ha raccontato di esser uscita da sola, dopo il rimprovero della mamma. Versione poi confermata anche da Michela Fracassi, ma questo racconto non convince del tutto le forze dell’ordine. Il nonno, in un’intervista con il programma di Rai1, ‘La Vita in Diretta’ ha dichiarato: