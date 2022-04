Nonostante la notte fuori con la neve e il freddo, la piccola Nicole sta bene ed è quello che tutti volevano sapere. Tuttavia, in questa misteriosa scomparsa ci sono dei punti che non tornano. Per questo la stessa Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine, per capire la vicenda.

La nonna ha voluto fare un appello, per chiedere che venga fuori la verità. Per lei è improbabile che la piccola si sia allontanata da sola, poiché non aveva mai fatto una cosa simile.

I fatti sono iniziati intorno alle 21.30 di sabato 2 aprile, nell’abitazione della famiglia che si trova nella frazione di Fonte San Pietro. Nicole stava guardando la tv.

La madre per cause ancora da chiarire, l’ha rimproverata. Subito dopo si è allontanata dalla stanza per far addormentare il fratellino più piccolo. Però quando la donna è tornata, ha visto che la finestra era aperta e che vicino al termosifone, c’era una sedia usata proprio come scaletta. Nicole era scomparsa.

Non sapendo cosa fare, la mamma ha richiamato subito il marito ed insieme hanno provato a cercarla. L’allarme alle forze dell’ordine è scattato intorno alle 23. Nicole al momento del ritrovamento aveva un giubbetto rosa, che l’avrebbe protetta dal freddo e dalla neve di quella notte.

Tuttavia, la mamma non lo aveva mai detto. Per lei avrebbe dovuto avere solo una maglietta. Inoltre, come è possibile che un indumento simile, l’abbia potuta proteggere dalla neve e dalle temperature che sono arrivate sotto lo zero?

L’appello della nonna di Nicole e le parole della piccola dall’ospedale

La stessa nonna ha chiesto agli inquirenti di trovare la verità sulla vicenda. In un’intervista con La Stampa, ha dichiarato: “Non ha mai fatto niente del genere. Adesso vogliamo sapere la verità, se qualcuno l’ha portata via!”

Al momento gli agenti sono a lavoro per capire cosa sia accaduto alla bambina di soli 5 anni. Quando l’hanno ritrovata era infreddolita e spaesata, ma stava bene. Era incastrata in mezzo ai rovi e non poteva uscire da sola. Il suo giubbetto rosa è stato fondamentale, perché ha permesso agli agenti di notarla. Inoltre, la piccola, che ora è ricoverata al Cardarelli di Campobasso, alle forze dell’ordine ha dichiarato: