Elsa Lisa arrestata per traffico di droga, l'ex concorrente di Sanremo faceva parte di una banda italo-albanese

Nel corso delle ultime ore è giunta un notizia riguardante Elsa Lisa che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. L’ex cantante del Festival di Sanremo è stata arrestata per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla cessione e detenzine ai fini di spaccio.

Secondo quanto riporta il “Messaggero”, Elsa Lisa avrebbe svolto il ruolo di “cassiera” di un gruppo criminale italo-albanese per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla cantante, ci sono altre otto persone coinvolte nella vicenda.

Elsa Lisa, ex concorrente del Festival di Sanremo è stata arrestata per traffico di droga. La donna faceva parte di un gruppo nel quale aveva ricoperto il ruolo di “cassiera”. La banda italo-albanese svolgeva azioni illegali ad Acilia, a Roma dove aveva un deposito di stoccaggio della droga a Primavalle e a Viterbo.

Secondo una prima ricostruzione delle indagini, sono emerse le probabili dinamiche con cui agiva il gruppo. In primo luogo, la banda acquistava la droga e la trasportava su veicolo intestati ad altre persone. In un secondo momento, la nascondevano nelle case per poi darla ai spacciatori i quali a loro volta la vendevano ai clienti.

Inoltre, nel locale che veniva utilizzato per il deposito, le autorità hanno trovato e sequestrato 100 chili di droga. Oltre all’ex concorrente del Festival di Sanremo, nella banda ci sono due albanesi, una persona italiana, un uomo deceduto e anche Petrit Bardhi soprannominato Titty.

Quest’ultimo è un pugile quarantaseienne coinvolto già nell’inchiesta Criminal Games del 2013, nelle operazioni tra il 2015 e il 2016 da parte del nucleo Gico della Guardia di Finanza. L’uomo apparteneva anche al gruppo di Ponte Milvio di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik. Insieme a quest’ultimo, il noto pugile si occupata del traffico di droga e dell’organizzazione delle slot machine nel bar di Roma.