Caos dopo la puntata di 4 Ristoranti: la donna è costretta a chiudere i profili social per gli insulti ricevuti

Scoppia il caos dopo 4 Ristoranti, una delle concorrenti, Ekla è costretta a chiudere le pagine social per via degli insulti e delle minacce ricevute dopo lo show

Da diversi anni ormai va in onda su Sky in noto programma di cucina presentato da Alessandro Borghese. In ogni puntata, 4 cuochi, o proprietari di ristoranti, si sfidano a suon di posate e pentole, per stabilire chi, tra loro, sia il migliore nella categoria. Il programma si ambienta in diverse città italiane, ed ogni puntata, Alessandro sceglie un tema specifico. Tutti i ristoratori, valutano la cucina degli altri concorrenti e assegnano ad ogni categoria un voto, da 0 a 10. Ma, nella puntata ambientata a Mantova, nella nona stagione della serie è accaduto qualcosa che si è ripercosso sulla vita di tutti i giorni. Infatti, una ristoratrice Ekla Vasconi, è stata presa di mira dopo la puntata ed il suo profilo su Tripadvisor è stato chiuso a causa degli insulti ricevuto dopo “4 Ristoranti”

4 Ristoranti

Alessandro Borghese continua il suo viaggio in giro per l’Italia, e non solo, per scoprire i migliori ristoranti di cucina contemporanea e tradizionale. In ogni città, Alessandro sceglie una categoria di ristoranti da esaminare. I quattro ristoratori, dopo aver mangiato negli altri ristoranti, valutano con un voto la loro esperienza culinaria, che va dal servizio, al menù, fino ad arrivare al conto. I partecipanti alla puntata ambientata a Mantova sono Giuseppe Maddalena di “Materia Prima”, Leonardo Cuzzi di “Osteria al Gallo”, Sciko Saccani di “Giallo Zucca” e Ekla Vasconi di “Il Rigoletto”.

La sfida inizia nel locale di Giuseppe, e da subito Ekla si dimostra una partecipante molto puntigliosa e precisa. Dopo aver ospitato gli altri ristoratori, la sfida procede nel locale di Sciko, dove Ekla assegna punteggi molto bassi e commenta in modo molto diretto sia il servizio che il menù. Anche nel locale di Leonardo, Ekla non si lascia sfuggire nessun dettaglio, ed anche in questa occasione, i voti della ristoratrice sono bassi, assegnando addirittura uno 0 alla categoria special.

Ekla a 4 Ristoranti

Dopo la puntata, che vede Giuseppe vincitore e Ekla al secondo posto, seguita da Sciko e Leonardo, i social si scatenano contro la donna. Una valanga di commenti negativi ed insulti rivolti ad Ekla e non solo. La donna si è vista costretta a chiudere i suoi profili social a causa degli insulti ricevuti dopo “4 Ristoranti”.

Anche Tripadvisor ha chiuso temporaneamente la sezione dei commenti della pagina del “Il Rigoletto”. La maggior parte dei commenti erano relativi all’esperienza televisiva della donna e non ad un pasto nel suo locale. Gli altri ristoratori si sono schierati al fianco di Ekla dicendo:

“Non c’è astio tra noi, state esagerando”

4 Ristoranti Ekla viene presa di mira su i social

Ekla spiega che, quello che si è visto in televisione, è solo una parte delle ore di registrazione fatte e è dunque decontestualizzata. La donna non nega di avere un carattere severo e dice:

“Io sono molto severa, con me stessa e con gli altri. Mi sarei data 0 pure io, in certi frangenti: quando ho sbagliato a portare le posate al tavolo di Alessandro Borghese, per esempio.”

La donna è stata duramente colpita dalla partecipazione a “4 ristoranti”, ma nonostante tutto, dice che ripeterebbe questa esperienza.